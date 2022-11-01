Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юрий Платонов стал игроком «Северстали».
Форвард перешел в череповецкий клуб в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Северстали».
Юрий Платонов – воспитанник магнитогорской школы хоккея. Профессиональную карьеру нападающий начал в сезоне 2016/17 в «Стальных Лисах». В сезоне 2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе тюменского «Рубина». Сезон 2022/23 начал, выступая за «Южный Урал». Всего в ВХЛ провёл 130 матчей, набрав 59 (37+22) очка. В состав «Металлурга» привлекался с 2018 года, провёл за клуб 14 матчей.
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юрий Платонов стал игроком «Северстали»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юрий Платонов стал игроком «Северстали».
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