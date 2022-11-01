В Вологде активисты организовали бесплатное питание для нуждающихся

Общественная организация «Преодоление» бесплатно кормит нуждающихся. Волонтеры организации каждое воскресенье проводят в Вологде благотворительную акцию по раздаче обедов. Получить свою порцию горячих еды каждый нуждающийся может с 10:00 на ул. Можайского возле памятника Можайскому («Винт»).

«Наша прямая обязанность — помогать людям. Любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или попавший в зависимость и желающий изменить свою жизнь, может обратиться к нам за помощью, — комментирует представитель общественной организации „Преодоление“ Александр Казикин, — У нас общероссийская организация, имеющая более 400 центров по всей стране».

Обратиться к волонтерам за помощью или задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-921-533-10-10.