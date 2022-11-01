Череповец атаковали тараканы

В Череповце выросло число жалоб на тараканов. Сообщает официальный сайт мэрии города. По данным управления по развитии городских территории число обращение растет с лета. Уже поступило 37 жалоб. Пик пришелся на сентябрь и октябрь. Чаще жаловались жители Заречья и Индустриального района.

«С января по июнь обращений не было. В июне было 4 жалобы, в июле — 2, в августе — 6, за сентябрь — 15, в октябре — 10. По Заречью поступило 15 обращений, по Индустриальному району — 14, по Зашекснинскому — 6, по Северному — 2. В прошлом году жалоб было примерно в два раза меньше. Мы проверяем, обрабатывают ли УК места общего пользования. Выдали четыре предостережения. В основном тараканы оккупируют квартиры, а подвалы, чердаки и вентшахты используют как транзит для перемещения между квартирами. Задача жильцов — решить вопрос в своей квартире, может, договориться с соседями и сделать массовую обработку. Но УК тоже обязаны ежемесячно обследовать дома, при необходимости обрабатывать общие территории. Если обработка была, должен быть акт», — сообщил начальник управления по развитию городских территорий Владимир Дмитриев

В Роспотребнадзор за девять месяцев этого года также поступило 25 жалоб на тараканов в квартирах из тех же районов. При этом по жилищному законодательству управляющая организация обязана обрабатывать от насекомых и грызунов только места общего пользования: подъезды, подвалы, чердаки. За обработку в квартирах отвечают жильцы.