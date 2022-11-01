Со следующего года в России начнут штрафовать за использование резины не по сезону

01.11.2022 [Общество]

За использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом ГИБДД начнет штрафовать российских водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. Запрет на использование резины не по сезону коснется всех категорий транспорта. Регионы будут устанавливать свои временные рамки для смены резины в зависимости от погодных условий. 

Кроме того, штрафами будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) вплоть до лишения прав. По его мнению, необходимо разработать систему наказаний за слишком большое количество штрафов у водителей. Вместе с тем Хайцеэр отметил, что для начала нужно определить, что именно считать большим количеством.

Тэги: автолюбители

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