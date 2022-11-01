Сдавая макулатуру, жители Вологды спасли 32 000 деревьев

01.11.2022 [Общество]

Благодаря «Бумажной помощи» вологжане спасли 32000 деревьев. Проект «Бумажная помощь» родился в Вологде в 2015 году. За время существования проекта общественная организация «Зелёный полюс» с помощью социально ответственных горожан собрала и отправила на вторичную переработку более 2000 тонн макулатуры.

Таким образом организация не только снижает нагрузку на экологию, но и помогает в лечении и реабилитации детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями. На эти цели «Зелёный полюс» направил уже более 2,5 млн рублей. Свыше 1 млн рублей выделено на развитие адаптивных видов спорта.

 


Тэги: макулатура, раздельный сбор мусора

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