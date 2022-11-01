Житель Вологды продавал по частям арендованные автомобили

Вологодский суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которые продавала по запчастям машины, взятые в аренду. Об этом сообщили в прокуратуре города Вологды.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего уроженца Архангельской области. Он присвоил чужое имущество.

«Установлено, что в 2019 году молодой человек получил по договорам аренды автомобили „Chevrolet Lanos“ и „Renault SimbolEX14“, однако в дальнейшем при эксплуатации автомобилей у мужчины возник умысел на незаконное обогащение путем обращения в свою пользу вверенного имущества. В ходе следствия установлено, что супруга арендатора съехала в кювет на одной из машин, а другой автомобиль сломался. В дальнейшем злоумышленник принял решение о продаже автомобилей по частям, а когда уже оба автомобиля были разобраны, он распилил кузова автомобилей и увез их на металлоприемку», — поясняют в городской прокуратуре.

На суде обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. Но Вологодский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.