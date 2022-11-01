Путин заявил, что призыв по частичной мобилизации завершен

01.11.2022 [Политика]

Путин, отвечая на вопрос журналиста в Сочи, заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Также он добавил, что обсудит с юристами необходимость соответствующего указа:

«Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена».

По словам Путина 260 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, пока не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Тэги: мобилизация, военная спецоперация

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