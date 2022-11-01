Путин заявил, что призыв по частичной мобилизации завершен

Путин, отвечая на вопрос журналиста в Сочи, заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Также он добавил, что обсудит с юристами необходимость соответствующего указа:

«Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена».

По словам Путина 260 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, пока не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.