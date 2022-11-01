Филиал ГИТИСа может появится в Вологде в следующем году

01.11.2022 [Общество]

Филиал Российского института театрального искусства — ГИТИС может начать работу в Вологде уже в 2023 году. Об этом завил начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский в интервью с ИА «Вологда Регион».

Предварительные переговоры с ректором ГИТИСа Григорием Заславским проведены.

«Создание заочного филиала вуза в Вологде призвано, в первую очередь, решить вопрос подготовки профессиональных кадров для наших государственных и муниципальных театров, — отметил в разговоре с корреспондентом нашего информагентства Владимир Осиповский. — Во вторых, реализация этого проекта позволит создать на базе областного драматического театра некий образовательный центр. В разговоре с нами Григорий Заславский подчеркнул, что перед вузом поставлена задача поделится своими передовыми инновациями с регионами. Одной из сфер взаимодействия ГИТИСа и субъектов Российской Федерации является создание летних специализированных лагерей для студентов театрального вуза. В качестве производственной практики они, к примеру, могут ставить на вологодской сцене свои выпускные спектакли, реализовывать актерские проекты. В третьих, филиал ГИТИСа можно рассматривать и как кадровый центр повышения квалификации действующих артистов, звукорежиссеров, техников-осветителей и даже режиссеров-постановщиков».

Такой филиал уже работал в Вологде в начале 1990-х годов. С инициативой вновь открыть заочное отделение ГИТИСа выступил  директор Вологодского областного драматического театра Геннадий Травинов. По его словам, филиал позволит вологодским студентам получить высшее образование в ведущем театральном вузе. Занятия будут проходить как в Вологде, так и в Москве. По предварительным данным, на заочный курс планируется принять до 30 человек. Уже в январе представители ГИТИСа приедут в Вологду, чтобы решить вопросы открытия филиала.

 

Тэги: вузы, ГИТИС

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