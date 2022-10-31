В Великоустюгскую ЦРБ закупается оборудование для отделения медицинской реабилитации

По всей стране продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесенных заболеваний, операций и травм. В Великоустюгской Центральной районной больнице с января 2011 года работает отделение восстановительного лечения и реабилитации. Развернуты 64 реабилитационных койки, из них для детей — 12 коек. Работают врач невролог, кардиолог, терапевт, травматолог-ортопед. В год на отделении проходит лечение порядка 1700 человек.

На сегодняшний день в отделение закуплено 24 адаптационные кровати с ручным управлением, различного вида ортезы, дыхательный тренажер, система стабилографии.

«В перечне закупаемого оборудования — электромагнитный переносной стимулятор глубоких тканей, платформа для системы стабилографии и массажер для физиотерапии. Все это позволит эффективно лечить пациентов. Такую реабилитацию бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара», — отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

На закупку оборудования направлено порядка 8,8 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов в рамках программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021-25 годы». Работа ведется благодаря новому федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, который был утвержден Правительством осенью прошлого года. Главная цель таких инициатив — повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.