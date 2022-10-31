В Великоустюгском районе пастуха, по вине которого бык насмерть забодал доярку, освободили от уголовной ответственности

31.10.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего пастуха, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает группа «Великий Устюг Инфо» в соцсети.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла в деревне Глядково. В одном из хозяйств бык насмерть забодал доярку. Как пояснили родственники женщины, бык находился в общем стаде, когда доярка пришла в 6 часов утра на смену. Вызванная «скорая» помочь пострадавшей не смогла: она скончалась по пути в больницу.

«Обвиняемый работал пастухом учебного хозяйства, находящегося в д. Глядково Великоустюгского района. Утром 4 июня устюжанин самовольно покинул свое рабочее место и допустил к пастьбе крупного рогатого скота доярку, которая не имела необходимых навыков. В стаде находился без привязи бык-производитель в возрасте трех лет, являющийся опасным. Во время отсутствия пастуха бык напал на доярку и причинил ей копытами и рогами множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении группы «Великий Устюг Инфо».

Ходатайство о прекращении уголовного дела заявил муж погибшей. На основании характеристики личности обвиняемого, а также того, что он примирился с потерпевшим, компенсировал моральный вред и принёс извинения, суд прекратил уголовное дело в отношении пастуха в связи с примирением сторон.

Тэги: бык, доярки, гибель человека, пастух, смерть по неосторожности, суд, прекращение уголовного дела

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В Вологодскую область идет первый снег

Похожие новости

В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку

О случившемся сообщили родственники женщины

4041
0

В Бабаевском районе охотник застрелил сбежавшего быка

Хозяин животного оценил ущерб в 126 тысяч рублей

1249
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Завершилась реставрация Воскресенского кафедрального собора в Вологде
В Великоустюгском районе пастуха, по вине которого бык насмерть забодал доярку, освободили от уголовной ответственности
Студентам-иностранцам рассказали, как остаться жить и работать в Вологодской области
Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде
Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября
Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2655
0
30.10.2022 [БлогоVO]

В Великоустюгском районе когда-то была одна из самых смертельных стройплощадок ГУЛАГА

561
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

1082
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика