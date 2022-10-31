В Великоустюгском районе пастуха, по вине которого бык насмерть забодал доярку, освободили от уголовной ответственности

В Великоустюгском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего пастуха, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает группа «Великий Устюг Инфо» в соцсети.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла в деревне Глядково. В одном из хозяйств бык насмерть забодал доярку. Как пояснили родственники женщины, бык находился в общем стаде, когда доярка пришла в 6 часов утра на смену. Вызванная «скорая» помочь пострадавшей не смогла: она скончалась по пути в больницу.

«Обвиняемый работал пастухом учебного хозяйства, находящегося в д. Глядково Великоустюгского района. Утром 4 июня устюжанин самовольно покинул свое рабочее место и допустил к пастьбе крупного рогатого скота доярку, которая не имела необходимых навыков. В стаде находился без привязи бык-производитель в возрасте трех лет, являющийся опасным. Во время отсутствия пастуха бык напал на доярку и причинил ей копытами и рогами множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении группы «Великий Устюг Инфо».

Ходатайство о прекращении уголовного дела заявил муж погибшей. На основании характеристики личности обвиняемого, а также того, что он примирился с потерпевшим, компенсировал моральный вред и принёс извинения, суд прекратил уголовное дело в отношении пастуха в связи с примирением сторон.