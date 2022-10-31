Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже.

По материалам дела, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Гиляровского в начале апреля 2022 года. На площадке первого этажа обвиняемый выхватил телефон из рук вышедшего из своей квартиры мужчины и убежал.

«В ходе предварительного расследования установлено, что перед тем как совершить грабеж, обвиняемый распивал спиртные напитки в ночное время возле магазина на улице Некрасова города Вологда в компании таких же „искателей приключений“, проводящих свободное от употребления алкоголя и пьяных разборок время в спецприемнике и следственном изоляторе», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено также, что молодой человек употреблял психостимуляторы, начал совершать общественно-опасные деяния с 14 лет и на момент грабежа находился на условном испытательном сроке.

«Признав вину в открытом хищении сотового телефона в полном объеме, обвиняемый материальный ущерб потерпевшему не возместил, мер к трудоустройству не предпринял», — также говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Вологды.

Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит до четырёх лет лишения свободы.