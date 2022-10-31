В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора

Губернатор Вологодской области сообщил имена своих первых заместителей. Так, первым заместителем губернатора стал Дмитрий Горбачев. Он будет координировать экономику в области, хозяйственную деятельность, строительство, ЖКХ и энергетику.

Также первым заместителем губернатора стал Эдуард Зайнак. Он будет курировать социальный и правовой блок, а также отвечать за безопасность.

При этом сокращена должность Виктора Рябишина. Те вопросы, которые решал он, будут перераспределены между другими членами правительства. Сам Виктор Рябишин с 21 ноября займет место советника губернатора по взаимодействию с различными структурами. В том числе с РГО. Также он будет курировать Вытегорский района и заниматься развитием национального парка Русский Север.

Сам губернатор Вологодской области будет курировать вопросы внутренней полики и финансов региона.