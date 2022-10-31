В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора

31.10.2022 [Политика]

Губернатор Вологодской области сообщил имена своих первых заместителей. Так, первым заместителем губернатора стал Дмитрий Горбачев. Он будет координировать экономику в области, хозяйственную деятельность, строительство, ЖКХ и энергетику.  

 

Также первым заместителем губернатора стал Эдуард Зайнак. Он будет курировать социальный и правовой блок, а также отвечать за безопасность. 

При этом сокращена должность Виктора Рябишина. Те вопросы, которые решал он, будут перераспределены между другими членами правительства. Сам Виктор Рябишин с 21 ноября займет место советника губернатора по взаимодействию с различными структурами. В том числе с РГО. Также он будет курировать Вытегорский района и заниматься развитием национального парка Русский Север. 

Сам губернатор Вологодской области будет курировать вопросы внутренней полики и финансов региона. 

Тэги: правительство, губернатор

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В Вологодскую область идет первый снег

Похожие новости

В правительстве Вологодской области упразднили должность председателя

Ранее ее занимал Антон Кольцов

1419
0

Полпред правительства Вологодской области Алексей Лысов перешел на работу в Запорожье

В Запорожской области он назначен зампредом Совета министров области по социальным вопросам

1714
0

Россия возобновит авиаперелеты с 52 странами

Авиасообщения возобновляются в связи со спадом заболеваемости COVID-19

1570
0

Вологодские власти решили создать департамент цифрового развития

В правительстве уверяют, что создание нового органа власти не потребует увеличения общей численности госслужащих области и бюджетных расходов

1579
0

Правительство России подало в отставку, а Медведеву предложили пост в Совбезе

Это произошло после оглашенных президентом предложений об изменении конституции.

4043
2

Олег Васильев не вошел в состав нового правительства Вологодской области

Он был заместителем губернатора, курирующим вопросы образования и здравоохранения

5844
2

Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»

По темпам роста экономического и налогового потенциала регион занял в России шестое место

5992
6

В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики

Его полномочия перейдут к одному из заместителей губернаторов

6912
4

+ 4 млрд: Вологодское правительство отправило в парламент профицитный бюджет

 Общий объем доходной  части областного бюджета - 49 млрд 700 млн рублей

3100
3

Вологодское правительство насторожило отсутствие жалоб на капремонты

При этом вологжан, действительно, ничего не смущает - например, была подана заявка на ремонт несуществующего лифта

 
3098
1

Лукойл будет строить на Вологодских трассах АЗС вместе с гостиницами магазинами и техобслуживанием

 Губернатор договорился с нефтяной компанией о строительстве девяти таких дорожных комплексов

4224
2

Депутатов ЗСО не удовлетворил отчет чиновников дорожного департамента

Депутаты ЗСО потребовали конкретики от регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

3115
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Студентам-иностранцам рассказали, как остаться жить и работать в Вологодской области
Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде
Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября
Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти
В Вологодской области грузовик столкнулся с легковушкой: три человека погибли
В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2629
0
30.10.2022 [БлогоVO]

В Великоустюгском районе когда-то была одна из самых смертельных стройплощадок ГУЛАГА

507
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика