Вологодская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада для отдыха на ноябрьские праздники

31.10.2022 [Общество]

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году.

С 4 по 6 ноября в России будут длительные праздничные выходные. Вологодская область при этом занимает четвертое место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в Северо-Западном ФО. Средняя стоимость отдыха здесь составляет 7,2 тысячи рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку на Северо-Западе РФ по популярности санаториев на ноябрьские праздники в этом году входят Ленинградская область, Санкт-Петербург, Карелия, Вологодская и Мурманская области.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят, в среднем, 11,1 тысячи рублей за двоих в сутки, в Ставрополье - 11 тысяч, в Алтайском крае - 11,4 тысячи, а в Ленобласти - 9,2 тысячи рублей. Рейтинг составлен на основе анализа популярности отдыха в санаториях России в длительные ноябрьские выходные.

 

Тэги: отдых, санатории

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