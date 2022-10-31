Два проекта банка «Открытие» стали победителями премии Intercomm

31.10.2022 [Экономика]

Лучшими в своих номинациях признаны корпоративный портал «Открытие Daily» и стратегия антикризисных коммуникаций по сохранению спокойствия и лояльности сотрудников.

Ежегодная премия InterComm — главная отраслевая премия в России и СНГ, посвященная внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Жюри InterComm выбирает лучшие проекты по построению бренда работодателя, формированию корпоративной культуры, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций.

В этом году на премию претендовали 207 проектов в 13 номинациях. В шорт-лист авторитетное жюри — более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний, представители консалтинговых агентств и преподаватели вузов — включило 73 проекта ведущих российских компаний и банков — Сбер, «Тинькофф», «Сибур», «Газпромнефть», «Пятерочка» и других.

Банк «Открытие» стал победителем сразу в двух номинациях — «Медиа» с корпоративным порталом «Открытие Daily» и «Стратегия» с проектом «Стратегия антикризисных коммуникаций как инструмент работы с лояльностью». В номинации «Медиа» участвуют корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций — порталы, газеты, корпоративное радио и телевидение, соцсети и другие медиапроекты. А в «Стратегии» соревнуются интегрированные коммуникационные стратегии с участием внутренних аудиторий.

Также отдел внутренних коммуникаций банка «Открытие» в составе четырех человек стал лауреатом в номинации «Команда года», в которой члены жюри выбирают лучшее корпоративное подразделение в области коммуникаций. А корпоративный портал «Открытие Daily» стал финалистом Гран-при премии как проект года.

Евгения Камнева, начальник отдела внутренних коммуникаций банка «Открытие»:

«Получить признание профессионального сообщества не просто за единичный крутой проект, а за решение повседневных рутинных задач вдвойне приятно. Ведь это значит, что мы делаем полезный и нужный продукт, создаем хорошее настроение коллегам не только по праздникам, а каждый день, даже в такой нестабильный 2022 год. Коммуникации — всегда двухсторонний процесс, поэтому наша победа — заслуга всех сотрудников «Открытия». Мы благодарны коллегам за их комментарии, лайки и просто за взаимную поддержку, которую мы чувствуем каждый день».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: банки, премии, награды

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В Вологодскую область идет первый снег

Похожие новости

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

Новая максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по шестимесячному вкладу «Надежный» составляет 7,4% годовых

218
0

В Вологде осудили экс-работницу банка «Уралсиб», которая украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы

1047
0

Банк «Открытие» вошел в топ-10 лучших банков Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга признали «Открытие» одним из десяти лучших банков Северной столицы

417
0

Банк «Открытие» поднялся на две позиции в топ-10 инновационных банков России по версии «Сколково»

Skolkovo Fintech Hub подготовил очередной рейтинг инновационности банков по итогам первого полугодия 2022 года

508
0

Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса

Теперь корпоративные клиенты банка могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн»

633
0

Банк «Открытие» предоставит дополнительные финансовые гарантии для автозаемщиков

«Открытие Авто» (блок автобизнес банка «Открытие») запускает продажи продукта «Независимая Гарантия» на возврат автокредитов

564
0

Банк «Открытие»: жители Северо-Запада ставят на вклады

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами на Северо-Западе, их используют 53% жителей федерального округа

467
0

Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности

Россияне дали оценку школьному образованию

501
0

Банк «Открытие» в третьем квартале увеличил выдачу ипотеки в четыре раза

В третьем квартале 2022 банк «Открытие» выдал в четыре раза больше ипотечных кредитов по сумме и в три раза по количеству, чем во втором квартале.

517
0

Клиенты банка «Открытие» получат 5% скидку при покупке квартиры у Группы «Самолет»

Все клиенты «Открытия» смогут получить скидку 5% при покупке недвижимости в жилых комплексах группы в Московском и Северо-Западном регионах

701
0

Банк «Открытие» запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам

Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков

734
0

Российские банки в первое полугодие 2022 года потеряли 1,5 трлн рублей

Четверть банков оказались убыточными

1052
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Студентам-иностранцам рассказали, как остаться жить и работать в Вологодской области
Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде
Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября
Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти
В Вологодской области грузовик столкнулся с легковушкой: три человека погибли
В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2629
0
30.10.2022 [БлогоVO]

В Великоустюгском районе когда-то была одна из самых смертельных стройплощадок ГУЛАГА

507
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика