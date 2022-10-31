Два проекта банка «Открытие» стали победителями премии Intercomm

Лучшими в своих номинациях признаны корпоративный портал «Открытие Daily» и стратегия антикризисных коммуникаций по сохранению спокойствия и лояльности сотрудников.



Ежегодная премия InterComm — главная отраслевая премия в России и СНГ, посвященная внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Жюри InterComm выбирает лучшие проекты по построению бренда работодателя, формированию корпоративной культуры, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций.



В этом году на премию претендовали 207 проектов в 13 номинациях. В шорт-лист авторитетное жюри — более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний, представители консалтинговых агентств и преподаватели вузов — включило 73 проекта ведущих российских компаний и банков — Сбер, «Тинькофф», «Сибур», «Газпромнефть», «Пятерочка» и других.



Банк «Открытие» стал победителем сразу в двух номинациях — «Медиа» с корпоративным порталом «Открытие Daily» и «Стратегия» с проектом «Стратегия антикризисных коммуникаций как инструмент работы с лояльностью». В номинации «Медиа» участвуют корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций — порталы, газеты, корпоративное радио и телевидение, соцсети и другие медиапроекты. А в «Стратегии» соревнуются интегрированные коммуникационные стратегии с участием внутренних аудиторий.



Также отдел внутренних коммуникаций банка «Открытие» в составе четырех человек стал лауреатом в номинации «Команда года», в которой члены жюри выбирают лучшее корпоративное подразделение в области коммуникаций. А корпоративный портал «Открытие Daily» стал финалистом Гран-при премии как проект года.

Евгения Камнева, начальник отдела внутренних коммуникаций банка «Открытие»:



«Получить признание профессионального сообщества не просто за единичный крутой проект, а за решение повседневных рутинных задач вдвойне приятно. Ведь это значит, что мы делаем полезный и нужный продукт, создаем хорошее настроение коллегам не только по праздникам, а каждый день, даже в такой нестабильный 2022 год. Коммуникации — всегда двухсторонний процесс, поэтому наша победа — заслуга всех сотрудников «Открытия». Мы благодарны коллегам за их комментарии, лайки и просто за взаимную поддержку, которую мы чувствуем каждый день».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).