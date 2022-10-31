Владимир Клубов стал победителем Всероссийских соревнований по настольному теннису среди спортсменов с поражением ОДА, посвященные памяти Великого русского полководца Александра Невского, которые прошли в Великом Новгороде с 27 по 30 октября.
В турнире приняли участие 110 спортсменов из 23 регионов России. Вологодскую область представлял Владимир Клубов из Кадуя В тандеме со спортсменом из Оренбургской области Александром Поповым он стал победителями в парном разряде (9-10 соревновательный класс). В личных соревнованиях Владимир занял 4 место.
Это уже не первая победа для кадуйчанина на этих соревнованиях. Год назад Владимир так же одержал победу, выступая в паре Дмитрием Борозинец из Калининграда.
Владимир Клубов стал победителем Всероссийских соревнований по настольному теннису
Владимир Клубов стал победителем Всероссийских соревнований по настольному теннису среди спортсменов с поражением ОДА, посвященные памяти Великого русского полководца Александра Невского, которые прошли в Великом Новгороде с 27 по 30 октября.
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