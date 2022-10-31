Фонтан на площади у ЦУМа в Вологде начнут строить в апреле следующего года

В Вологде на площади у ЦУМа началось переустройство инженерных сетей. Сейчас там установлен забор.

«Первый этап работ по устройству фонтана начат. Ограждение будет гарантировать безопасность проводимых работ для прохожих. Ход работ будем контролировать особенно тщательно, так как инженерные сети — это важная составляющая как непосредственно самого фонтана, так и коммунальной сферы всего города», — рассказал и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Устройство фонтана разбито на два этапа. Первый этап — переустройство инженерных сетей, которым по итогам конкурсных процедур занимается фирма ООО «ТЕХНОПОЛИС-С» (г. Санкт-Петербург). Подрядчик до конца ноября должен выполнить работы по выносу электрических сетей, попадающих в зону производства работ, а также переустройство сетей водоснабжения и канализации.

Также завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика на второй этап работ — непосредственно благоустройство площади и строительство фонтана. Победителем стала череповецкая компания «Ремстройсервис». Компания предложила выполнить работу по строительству фонтана за 117 815 696 рублей

После подписания контракта подрядчик приступит к заказу материалов и оборудования. Планируется, что строительство и монтаж фонтана начнутся в апреле 2023 года. По контракту до конца августа 2023 года необходимо выполнить благоустройство территории площади с озеленением и устройством малых архитектурных форм, устройство наружного электроосвещения, сделать фонтан с подсветкой, а также монтаж системы видеонаблюдения. В процессе каждого этапа работ будут проводится и археологические изыскания.