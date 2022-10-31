«Вологодаоблэнерго» получило штраф от УФАС за несоблюдение сроков технологического подключения

Вологодское УФАС оштрафовало энергетическую компанию за несоблюдение сроков технологического подключения.

Компания АО «Вологодаоблэнерго» была признана виновной в административном правонарушении по статье 9.21 КоАП РФ*.

Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Как пояснили в УФАС по Вологодской области сетевая компания не подключила к электросетям частный дом жителя города Вологды в установленный договором срок. Тем самым компания нарушила Правила технологического присоединения № 861**.

Действия компании привели к затягиванию срока подключения, который истек в августе этого года.



* Статьей 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц.

** Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861