В здании Законодательного собрания Вологодской области произошел пожар

В здании ЗСО в Вологде произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 5 утра 55 минут. Горело одно из помещений на первом этаже в здании Законодательного собрания Вологодской области.

Как сообщают в ГУ МЧС по Вологодской области на локализацию пожара понадобилось 10 минут. В 06:46 пожар был полностью ликвидирован.

Площадь пожара составила 9 м. кв. Погибших нет. Спасено 4 человека, пострадала одна женщина 1993 года рождения. Она отравилась угарным газом.

Председатель ЗСО Андрей Луценко пояснил, что ущерб и причины пожара сейчас устанавливаются. Происшествие не повлияло на работу областного парламента.

Фото Андрей Луценко

В тушении пожара было задействовано 48 чел., 17 ед. тех., от МЧС России 36 чел., 12 ед. тех.