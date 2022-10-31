В здании Законодательного собрания Вологодской области произошел пожар

31.10.2022 [Происшествия]

В здании ЗСО в Вологде произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 5 утра 55 минут. Горело одно из помещений на первом этаже в здании Законодательного собрания Вологодской области. 

Как сообщают в ГУ МЧС по Вологодской области на локализацию пожара понадобилось 10 минут.  В 06:46 пожар был полностью ликвидирован. 

Площадь пожара составила 9 м. кв. Погибших нет. Спасено 4 человека, пострадала одна женщина 1993 года рождения. Она отравилась угарным газом. 

Председатель ЗСО Андрей Луценко пояснил, что ущерб и причины пожара сейчас устанавливаются. Происшествие не повлияло на работу областного парламента.

Фото Андрей Луценко

В тушении пожара было задействовано 48 чел., 17 ед. тех., от МЧС России 36 чел., 12 ед. тех.

Тэги: ЗСО, пожар
Фото ГУ МЧС по Вологодской области

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