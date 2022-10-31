Вологодской «Динамо» одержало трудовую победу над «Торпедо-Владимир» со счётом 1:0 в 19 туре Первенства Второй лиги, Группы 2.2.



Счет был открыть уже на 8-м минуте матча, после розыгрыша штрафного мяч в сетку ворот соперника отравил «динамовец» Илья Гультяев, забивший свой второй мяч в этом сезоне в Чемпионате. В дальнейшем шла упорная борьба, но забитых голов зрители больше не увидели.

«Я хочу сказать что победила та команда которая больше хотела. Сегодня было заключительная игра, у нас дома. Нам очень нужны были эти очки, нужна была эта победа. Я считаю что благодаря болельщикам, которые поддержали нас, которые гнали вперёд, мы одержали эту победу. Игра, это моё мнение субъективное, была равная, шансы были и у нашей команды, и у команды гостей. Команды не закрывались, играли в футбол. Мне вот игра понравилась», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Анатолий Кетоакэ

Для «динамовцев», как уже было сказано, это был последний домашний матч в 2022 году. Впереди у вологжан ещё две игры, и обе на выезде. 5 ноября сыграют в Костроме против «Спартака», 11 проведут матч в Твери, против одноименной команды. Сейчас «Динамо» с 26 очками занимает 4 место в турнирной таблице