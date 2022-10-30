«Северсталь» проиграла на выезде новосибирской «Сибири»

Ненужные удаления сломали игру череповецкой «Северстали» в матче Регулярного чемпионата КХЛ, против новосибирской «Сибири».

В первой половине, первого периода череповчане смотрелись предпочтительней до тех пор, пока Робин Пресс не получил двухминутный штраф за подножку и сибиряки не реализовали численное большинство.

Ключевым в этой встрече стал второй период, в середине которого «желто-черные» получили два удаления подряд. Сначала неудачно поменялись и получили двухминутный командный штраф за выход лишнего полевого игрока, а за тем ещё Павел Денисов получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Оба этих удаления «сибирякам» удалось реализовать. Нападающий хозяев Тэйлор Бэк оформил дубль в матче менее чем за минуту. Под занавес второго периода Никита Коротков довел преимущество хозяев до четырех шайб.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами. Сначала Вячеслав Основин в меньшинстве отправил шайбу в пустые ворота череповчан, когда тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря шестым полевым игроком. Только после этого «желто-чёрным» удалось реализовать большинство: Егор Морозов забил гол престижа — 1:5. «Северсталь» терпит шестое поражение подряд, пропуская в двух последних матчах по пять шайб (2:5 проиграли хабаровскому «Амуру»).

«Тяжёлый выезд Омск — Владивосток — Хабаровск — Новосибирск, плюс до этого пять игр через день. Очень сложно. Сентябрь, октябрь — двадцать пять игр, всего десять домашних. Объездили Урал, Дальний Восток. В дальнейшем у нас календарь получше — много домашних игр. Хочется ситуацию выправить, если будет возможность, на что я надеюсь. По сегодняшней игре: мы, скажем так, праздник не испортили, порадовали новосибирских болельщиков. Они у вас просто великолепные. Всем спасибо», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Разин.

Впереди у «Северстали» 5 дней отдыха. Следующий матч «желто-черные» проведут 4 ноября против ХК «Сочи» в Череповце.