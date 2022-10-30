В Вологде продолжается строительство «умного» стадиона у школы №28

У школы № 28 на улице Тендрякова в Вологде продолжается строительство «умного» стадиона, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие завершают подготовку основания, а затем перейдут к асфальтированию площадок.

«Работы выполнены практически на 80%. Осталось подготовить основание под воркаут-площадку и основания для баскетбольной и волейбольной площадок. Асфальтирование мы должны закончить в ближайшее время», — рассказал директор ООО «СЗ Капитал Инвест» Артем Иванов.

После начнётся монтаж оборудования. Этим займётся уже другой подрядчик. Кроме указанных площадок на стадионе оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и трибуну на 100 мест. Предусмотрена также точка доступа к Wi-Fi, чтобы спортсмены могли прийти, скачать приложение и заниматься самостоятельно. Общая стоимость объекта составляет около 66 миллионов рублей.

«К началу следующей недели все подготовительные работы на стадионе школы № 28 должны быть завершены. Речь идет об обустройстве самой площадки, бетонного основания, асфальтировании свободных площадей, подключении освещения. Следующий шаг — установка оборудования по проекту „умной“ спортплощадки, которое уже начинает поступать. Здесь будут заниматься не только школьники, но и все желающие жители микрорайона. Думаю, нам удастся выстроить соответствующий график. Стадион такого типа — первый на территории города и Вологодской области. Мы реализуем пилотный проект. Вторая подобная площадка должна появиться рядом со стадионом „Витязь“. Хочу поблагодарить губернатора Олега Кувшинникова за принятое решение о строительстве. Будем надеяться, что объект будет радовать вологжан», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Отмечается, что в 2022 году «умный» стадион уже появился у школы № 15. Кроме того, спортивные площадки при поддержке компании «Спортмастер» открылись у школ № 8, № 11 и № 23, а также на стадионе «Динамо».