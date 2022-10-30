Вологодские спортсмены завоевали 43 медали на Чемпионате и Первенстве СЗФО по плаванию

30.10.2022 [Спорт]

43 медали завоевали спортсмены из Вологодской области на Чемпионате и Первенстве СЗФО по плаванию.

Соревнования проходили с 25 по 28 октября в городе Тосно Ленинградской области. В копилке вологодских пловцов 24 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей. Кроме того вологжане установили 15 рекордов Вологодской области по плаванию: 11 личных и четыре в эстафетном плавании.

Самой титулованной мультимедалисткой чемпионата и первенства СЗФО РФ с 20 медалями стала Анастасия Маркова. 19 из завоёванных наград — золотые.

У Ивана Киселёва восьмой результат по медалям: пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.

Отметим работу тренера Андрея Алёшина: 40 медалей из 43 завоевали его воспитанники. Также на счету воспитанников Алёшина все личные рекорды на этих соревнованиях.

Тэги: плавание, соревнования, медали

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