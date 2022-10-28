Сбежавшего заключенного задержали днем 28 октября

28.10.2022 [Происшествия]

Сбежавшего заключенного задержали днем 28 октября.

– Сегодня в 13 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Вологодской области совместно с сотрудниками полиции города Череповца и Череповецкого района был задержан осужденный, совершивший побег с производственного объекта в деревне Климовское, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что 27 октября в 13 часов 30 минут сотрудниками колонии-поселения № 7 в поселке Суда было установлено отсутствие на рабочем месте осужденного, трудоустроенного на промышленном предприятии в деревне Климовское.
 

Тэги: заключенные

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