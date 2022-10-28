Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним

28.10.2022 [Общество]

Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним.

Нововведение вступит в силу в субботу, 29 октября. Двухстороннее движение будет введено на участке улицы Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московская. Таким образом, увеличится пропускная способность улицы, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– Старые дорожные знаки демонтируют уже сегодня. С завтрашнего дня автомобилисты смогут двигаться по указанному участку в обе стороны, – говорится в пресс-релизе.

Ранее на улице Дзержинского автомобили двигались только с улицы Московской на улицу Беляева. 

В этом году улицу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это и позволило организовать там двустороннее движение.

Тэги: дорожное движение, дороги

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