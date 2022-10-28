Усадьбе Батюшковых и Куприна в Даниловском разработали новый логотип

Завершился конкурс на разработку логотипа усадьбе Батюшковых и Куприна в Даниловском.

Победителем стал Вячеслав Ишутинов из Санкт-Петербурга.

– В год 235-летия со дня рождения Константина Батюшкова мы предложили создать оригинальный и легко узнаваемый логотип усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна в поселке Даниловское Устюженского района Вологодской области, – говорит председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина.

Работы на конкурс прислали 95 участников из 32 регионов России. Самому юному участнику конкурса 12 лет, а самому старшему – 66 лет.

Конкурсная комиссия оценивала работы по пяти критериям: соответствие цели, задачам и требованиям конкурса; творческое и художественное решение логотипа; узнаваемость и запоминаемость логотипа; адаптивность (логотип должен воспроизводиться без утраты элементов на любых носителях, в том числе при печати на бумаге, ткани и т.д.); уникальность и оригинальность работы.

Победитель конкурса – Вячеслав Ишутинов рассказал, что разрабатывая логотип, он взял за основу неповторимый и легко узнаваемый образ усадебного дома.

– Очертания контура подчеркивают пространство не только самой усадьбы, но и села Даниловское. Шрифт, который я использовал, у меня ассоциируется с деревом, ведь именно этот материал использовался при постройке. Также деревянный шрифт можно ассоциировать с парком, разбитым пленными французами. Черно-белая цветовая гамма использовалась для обозначения времени и придания ощущения старины, – пояснил автор свою идею.

Сообщается, что все участники до 15 ноября получат сертификаты на электронную почту, а победитель получит памятный подарок.

Ранее NewsVo рассказывал, что село Даниловское было пожаловано дворянам Батюшковым за добросовестную службу в 17-м веке. Усадебный дом был построен в конце 18-го века. Это деревянное одноэтажное здание с мезонином, с флигелем, с окнами из разноцветного витража, шестиколонным портиком и открытой галереей. Дом был построен в классических традициях усадебной архитектуры.

В 1813 году пленные французы разбили у особняка липовый парк. Сейчас сохранилась лишь часть аллей этого парка.

Поэт Константин Батюшков провел в этом имении детские годы и называл усадьбу «дедовский кров». А писатель Александр Куприн был другом последнего владельца имения – Федора Батюшкова – и провел здесь около двух лет.

Именно здесь в Даниловском Куприн написал «Суламифь», «Слона», «Реку жизни», начальные главы «Ямы» и много других произведений.

После революции усадьба была национализирована, и в течение нескольких десятилетий здесь размещались различные организации. В 1960 году открылся музей Батюшковых и Куприна.

Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна сейчас является подразделением Устюженского краеведческого музея и находится в поселке Даниловское, в 15 километрах от Устюжны.