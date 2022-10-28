В Центральном Банке ожидают ускорения инфляции

Инфляция в России может ускориться в ближайшие кварталы. Так считают специалисты Центрального банка России. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды». О проинфляционных рисках говорят опережающие темпы по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывания денег россиянами на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета.

Инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы также усилит ускорение роста денежной массы на фоне нынешней динамики кредитования и параметров бюджета на 2022 и 2023 годы

Повышение бюджетных расходов и кредитования населения наиболее существенно отразится на росте инфляции, эти факторы будут оказывать влияние с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.