В Центральном Банке ожидают ускорения инфляции

28.10.2022 [Экономика]

Инфляция в России может ускориться в ближайшие кварталы. Так считают специалисты Центрального банка России. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды». О проинфляционных рисках говорят опережающие темпы по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывания денег россиянами на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. 

Инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы также усилит ускорение роста денежной массы на фоне нынешней динамики кредитования и параметров бюджета на 2022 и 2023 годы 

Повышение бюджетных расходов и кредитования населения наиболее существенно отразится на росте инфляции, эти факторы будут оказывать влияние с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

 

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