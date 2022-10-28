Банк «Открытие» вошел в топ-10 лучших банков Санкт-Петербурга

28.10.2022 [Экономика]

Жители Санкт-Петербурга признали «Открытие» одним из десяти лучших банков Северной столицы, тем самым выдвинув его на звание «Банк года» в рамках премии «Признание и Влияние» интернет-портала «Фонтанка.ру».

«Мы очень благодарны жителям нашего города за столь высокую оценку качества нашего сервиса в этом непростом для банковской сферы году. Безусловно, очень приятно видеть благоприятное впечатление от нашей работы и осознавать, что «Открытие» на равных будет бороться за гран-при в финансовой номинации с другими ведущими банками страны, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Отдельно хочется поблагодарить и редакцию «Фонтанки» за то, что они из года в год на высоком профессиональном уровне проводят премию «Признание и Влияние», позволяя бизнесу из самых разных сфер получать независимую оценку своей деятельности».

Напомним, что ежегодная премия «Фонтанки.ру» «Признание и Влияние» – это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Санкт-Петербурга. Премия поводится в два тура. В рамках первого на сайте «Фонтанки» проходит народное голосование по десяти номинациям: «Банк года», «Супермаркет года», «Ресторан/Бар года», «Онлайн-сервис года», «Сервис года для животных», «Сделано в Санкт-Петербурге и Ленобласти», «База отдыха года», «Детский центр года», «ВУЗ года», «Театр года». В рамках этого тура жители города выдвигают любые кандидатуры, достойные, по их мнению, общественного признания. По его итогам в каждой из номинаций определяются десять победителей. По итогам второго тура онлайн-голосования горожан будут выбраны абсолютные лидеры. Награждение лучших из лучших состоится на торжественной церемонии в Государственном Эрмитаже 15 декабря 2022 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: банки. банкоматы, банки

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