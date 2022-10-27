Долгостроем на улице Городецкой в Череповце займутся следователи

27.10.2022 [Общество]

Ситуацией с долгостроем на Городецкой, 18 в Череповце займутся следователи, сообщает официальный сайт города.

Свои квартиры в доме уже семь лет не могут получить 160 семей. Одна из дольщиц обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«21 октября завершилась проверка со стороны Госстройнадзора. Она подтвердила, что в целом дом готов к заселению. Застройщику выдан акт с замечаниями: исполнительная документация представлена не в полном объеме. Как только вопросы с документацией будут решены и выдано разрешение на ввод здания, дольщики смогут получить квартиры», — рассказали cherinfo в департаменте строительства Вологодской области.

Отмечается, что дом должны были сдать ещё в конце 2015 года. Сейчас на сайте застройщика — компании «Соло-Строй» — в качестве срока сдачи указан второй квартал 2022 года.

Тэги: долгострой, дольщики, жилье, следователи
фото с сайта solo35.ru

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