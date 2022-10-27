Хоккеисты череповецкой «Северстали» потерпели пятое поражение подряд

Сегодня череповчане проиграли хабаровскому «Амуру», несмотря на то, что открыли счёт первыми. Игорь Гераськин броском со средней зоны в ближний угол ворот вывел команду вперёд, забросив свою пятую шайбу в текущем сезоне. Хозяева отыгрались на последней минуте первого периода.



Во второй двадцатиминутке Адам Лишка проткнул шайбу в ворота хозяев, которая остановилась за спиной Яныш Кальниньша. На что хабаровчане ответили двумя своими шайбами в ворота Владислава Подъяпольского. В конце третьей двадцатиминутке, уже при счёте 5:2 в пользу «Амура» тренерский штаб «Северстали» дважды менял вратаря на шестого полевого игрока, но поразить ворота хабаровчан им так больше и не удалось. «Северсталь» не может победить в Хабаровске с января 2019 года.

«Неудачная игра для нас. Мы имели много моментов, когда могли забивать, и не забивали. В последних играх пропускаем, не помогаем нашим вратарям. Как изменить ситуацию, когда пять поражений подряд? Надо начинать с себя. Каждый должен подумать, что он может сделать для команды. Нужно играть на команду. Тогда всё будет получаться», сказал после игры нападающий «Северстали» Адам Лишка.

Следующий матч череповчане проведут 29 октября. Игрой против новосибирской «Сибирь» «Северсталь» завершит эту выездную серию.