Вологжане собрали и передали 40 тонн гуманитарной помощи

Вологжане собрали и передали около 40 тонн гуманитарной помощи.

Пункт сбора работает в городском отделении «Единой России» на улице Козлёнской уже восемь месяцев. За октябрь было собрано около 10 тонн вещей продуктов и воды. Отмечается, что после объявления частичной мобилизации и отправки мобилизованных в учебные центры, желающих помочь стало больше.

«Вологжане приносят самое важное — теплые вещи и медикаменты. А перед моей командировкой в учебный центр в Кострому мы принимали еще и письма, которые я передал нашим парням. В сборе принимают участие и простые вологжане, очень активно помогают наши партийцы, и целые коллективы. Партии гуманитарной помощи доставили сотрудники филиала № 1 Противопожарной службы Вологодской области и учащиеся школы № 19 во главе с директором учреждения, нашим депутатом Натальей Лобачевой», — рассказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Желающих помочь вологжан просят приносить гуманитарную помощь по адресу: Козлёнская, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам: 708-102 доб. 203 и 8-900-507-87-48.