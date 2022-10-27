Бесплатный Wi-Fi подключают на трех остановках в Череповце

Бесплатный Wi-Fi подключают сегодня на трех остановках общественного транспорта в Череповце.

– Он уже доступен на остановке «23 микрорайон», на проспекте Победы, 177. В ближайшие часы беспроводной интернет заработает у павильонов у ТЦ «Юбилейный», ТЦ «Новый век» и на Архангельской, 46, – сообщил в соцсетях мэр Череповца Вадим Германов.

Также сообщается, что для подключения к общественной сети, пользователям необходимо пройти стандартную процедуру идентификации.

– Скорость интернета не фантастическая, скачать видео до прихода автобуса вряд ли получится. Однако прочитать городские новости или открыть виртуальное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта — без проблем, – говорит Вадим Германов.

Кстати, Wi-Fi есть и в 12 новых трамваях, кроме четырех вагонов из последней поставки, где еще идут пуско-наладочные работы.

