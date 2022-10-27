В Вологде внесли поправки в бюджет этого года и следующего планового периода

27.10.2022 [Политика]

Очередная 29-ая сессия городской Думы прошла в Вологде Парламентарии внесли поправки в бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024. В частности, выделены средства – 408 000 рублей – на разработку дизайн-проекта новой модельной библиотеки с целью участия в заявочной кампании Министерства культуры в будущем году.

Также депутаты утвердили изменения границ ТОСа «Псковский». В границы территориального общественного самоуправления включены новые дома и улицы – Возрождения, 25-31а, Псковская, 18-20 и 13-15б, Окружное шоссе, 25-35, Восточная, 1а и 1б и улицы Спирина и Ягодная полностью.

«Кроме того, на сессии предоставлены льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом городским социально ориентированным организациям, в числе которых – городская организация Всероссийского общества инвалидов, АНО «С миру по нитке», Кризисный центр для женщин, областная библиотека имени Бабушкина, региональное отделение Союза Российских писателей, общественная организация «Исток», - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

По закону организации должны будут отчитаться, на какие именно цели были направлены высвобожденные средства. В этот перечень входит развитие образования и науки, культуры и искусства, защита окружающей среды, охрана здоровья.

Тэги: Вологодская городская дума, бюджет, бюджет города

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