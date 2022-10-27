Банк «Открытие» поднялся на две позиции в топ-10 инновационных банков России по версии «Сколково»

27.10.2022 [Экономика]

Skolkovo Fintech Hub подготовил очередной рейтинг инновационности банков по итогам первого полугодия 2022 года. Банк «Открытие» по совокупности критериев получил максимальные оценки и входит в топ-10 лидеров этого списка. За полугодие банк «Открытие» поднялся на две ступени рейтинга.

«В 2022 году Фабрика инноваций банка «Открытия» запустила первый поток программы внутреннего предпринимательства - собственной программы корпоративных инноваций. Проект структурирован по модели акселератора с привлечением внешних продуктовых трекеров и наставников. Всего в программу заявилось более 85 человек, сформулировано около 50 бизнес-гипотез. По результатам посева нам удалось отобрать 11 продуктовых команд из числа сотрудников банка. По нашей оценке, эффект от внутренних инновационных инициатив первого потока может превысить 500 млн рублей», - сообщил вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов.

Стратегию инноваций на 2023 год Александр Орлов определил как "Leverage my business model": «Мы будем прагматично фокусироваться на повышении эффективности ключевых бизнес-процессов банка - тех из них, которые значимо влияют на доходы, расходы или клиентский опыт. Приоритетные технологии, на которые мы ориентируемся сейчас - геймификация, BNPL-решения, кеш-бэк платформы и агрегаторы партнерских офферов, универсальные платежные системы эквайринга, инструменты по управлению комплаенс-риском».

По словам руководителя Фабрики инноваций банка «Открытие» Георгия Мазина, в 2022-м году, сфокусировавшись на развитии внутренних инноваций, банк сохранил скорость пилотирования и внедрения внешних технологических решений. «Следующий шаг - создание инновационных партнерств с компаниями из смежных отраслей (телеком, ритейл, ИТ) для совместного развития новых функций и сервисов», - отметил он.

Рейтинг инновационных банков России формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. Исследование по итогам первого полугодия 2022 года проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Для проведения анализа используются данные из открытых источников. В исследовании принял участие резидент «Сколково» Dsight. Компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объему венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года. В рейтинге приняли участие ТОП-30 банков России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: банки, рейтинги

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