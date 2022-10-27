Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

Правительство Вологодской области подготовило прогноз социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период до 2035 года. Он был опубликован 24 октября.

Ожидается, что население Вологодской области продолжит убывать в ближайшие десять лет. Так, если в этом году численность постоянного населения Вологодской области зафиксирована на уровне 1 134 тысяч человек, то к 2025 году она сократится до 1104 тысяч, а к 2035 году вообще упадет до 995 тысяч при консервативном прогнозе. Индекс выпуска продукции по базовым отраслям промышленного производства, производства сельхозпродукции останется примерно на одном уровне.

В пояснительной записке к прогнозу говорится, что постпандемийный 2021 год характеризовался восстановительными процессами в экономике, региону удалось вернуть позитивную динамику по многим макроэкономическим индикаторам.

В 2021 году валовой региональный продукт области по оценке составил 820,2 млрд. рублей. Экономический рост — на 1% в сопоставимых ценах. В 2022 году пандемия перестала сильно влиять на экономику, но пришли санкции, которые были введены после начала Россией спецоперации на территории Украины.

«На фоне обострения геополитической ситуации, введения санкционных ограничений, а также со связанными с этим трудностями с осуществлением экспортных поставок, необходимостью перестройки производственных и логистических цепочек, российская экономика, и региональная в том числе, снизят свой поступательный рост», — говорится в прогнозе.

По данным правительства Вологодской области за 2022 год валовой региональный продукт составит составит 837,9 млрд. рублей и сократится по сравнению с уровнем 2021 года на 6,1%.

Основной вклад в снижение ВРП внесут высокая инфляция, падение объемов производства в ориентированных на экспорт металлургическом и лесном комплексах и пониженный внутренний спрос. Ожидается сокращение промышленного производства на 6,9%, оборота розничной торговли — на 8,5%, объема инвестиций в основной капитал — на 36,2%.

«Индекс промышленного производства составит 93,1% относительно 2021 года за счет завершения года с отрицательным индексом в таких весомых отраслях, как производство пищевых продуктов, — 95%, металлургическое производство — 86,0% и обработка древесины, производство изделий из дерева — 75,7%. Снижение индекса промышленного производства связано с сокращением производства в металлургическом и лесопромышленном комплексах из-за проблем с экспортом, нарушением производственных и транспортно-логистических цепочек, снижением спроса на внутреннем рынке и в производстве пищевых продуктов — из-за отсутствия некоторых видов упаковки выпускаемой продукции».

Положительный рост прогнозируется в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 125,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 116,0%, производстве химических веществ и химических продуктов — 104,0%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 104,0%, одежды — 103,0%, напитков — 103,0%.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2022 году составит 45,8 млрд. рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. При этом производство продукции животноводства снизится на 1,6% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года в связи с прекращением деятельности свинокомплекса, а также с технологическими особенностями производства птицы и сокращением общего объема производства яйца. Объем производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур вырастет на 7% к уровню 2021 года. Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год оценивается в сумме 150,6 млрд. рублей с падением по отношению к 2021 году в сопоставимых ценах на 36,2%. Последнее связано с завершением крупных инвестиционных проектов в различных отраслях.

В прогнозе отмечается, что покупательский спрос вологжан переориентируется на более дешевые товары, а потребительская активность снижается. Поэтому по итогам за 2022 год оборот розничной торговли составит 258,8 млрд. рублей или 91,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Среднемесячная заработная плата работников организаций за 2022 год ожидается на уровне 54396 рублей, в номинальном выражении на 19,6% выше уровня 2021 года. Но повезло в этом плане не всем. Высокий рост обусловлен индексацией заработных плат работников в металлургическом и химическом производствах, а также работникам бюджетной сферы. Ситуация на рынке труда при этом остается стабильной. В правительстве считают, что на это в том числе влияют государственные, которые предоставляются на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

При этом ожидается, что численность занятых в экономике области по сравнению с 2021 годом снизится до 527,3 тыс. человек (на 0,6%). Численность безработных (по методологии МОТ) может уменьшиться до 21,8 тыс. человек (на 15,5%), уровень общей безработицы снизится на 0,7 процентного пункта и составит 4,0% от численности рабочей силы.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, не превысит 6,8 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы — 1,2%.

Что касается убыли населения, о которой было написано выше, ее обуславливают естественными факторами и миграцией. Так, общий коэффициент смертности в 2022 году по оценке составит 15,5 случая на 1000 человек, что ниже уровня 2021 года на 15,8%. Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составит 8,3 случая на 1000 человек, что на 8,8% ниже уровня 2021 года.

На фоне высокой смертности и низкой рождаемости есть тенденция старения населения, сокращение числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.

Учитывая эти данные правительство Вологодской области ставит перед собой цели — сохранить численность населения, обеспечить экономический рост за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. Говорится в прогнозе.

«При этом достигнуть темпов развития в условиях долгосрочного санкционного давления позволит модернизация экономики, вывод продукции на новые рынки, переход к импортозамещению, обеспечение технологического суверенитета и ускоренной цифровизации, повышение инвестиционной активности», — отмечено в прогнозе.

Однако, в среднесрочной перспективе траектория развития экономики характеризуется экспертами высокой неопределенностью.

Есть два варианта развития экономики в России и в Вологодской области, в частности. Это базовый и консервативный вариант.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Предполагается, что на горизонте до 2025 года санкции сохранятся, экономика России сможет адаптироваться к новым условиям к 2024 году и перейти к восстановительному росту в 2025 году.

Консервативный вариант основан на предпосылке более жесткого применения санкционного режима и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. При таком сценарии ВВП продолжит падать в 2024 году и только в 2025 году вернется к росту.

«При базовом варианте развития спад экономики в 2023 году составит 0,8%. В 2024–2025 годах ВВП будет расти средним темпом 2,6% в год за счет роста внутреннего спроса: и потребительского, и инвестиционного. Вариантом „консервативный“ в 2023 году предусмотрено снижение экономики на уровне 2,5%».

В прогнозе социально-экономического развития предусмотрено оба сценария. При этом консервативный рассматривается, как неблагоприятный.

«Валовой региональный продукт (далее — ВРП) в 2023 году увеличиться на 1,0% к 2022 году, в 2024–2025 годах будет расти ежегодными средними темпами примерно на 2,6%; консервативный сценарий рассматривается как неблагоприятный вариант развития событий, предполагающий более затяжное восстановление экономики, риски, связанные с ухудшением внешнеэкономических условий и возможным ужесточением санкций. В этих условиях среднегодовые темпы роста региональной экономики в 2023–2025 годах стабилизируются на уровне 99,2 -101,0%»

Консервативный вариант прогноза предполагает умеренный рост производства продукции и услуг во всех сферах экономики, краткосрочную стагнацию отдельных отраслей; недостаточное развитие человеческого капитала, утрату преимуществ из-за недостатка знаний, навыков, инновационного потенциала трудовых ресурсов, недостатка технологий и ограниченных способностей их применения; отставание в развитии технологичных и высокотехнологичных видов производств, отраслей, ориентированных на выпуск конечной продукции с высокой добавленной стоимостью; отсутствие динамики сокращения и отставание по многим позициям в конкурентоспособности по сравнению с производителями в других регионах России; утрату инвестиционной привлекательности и, как следствие, старение фондов, невозможность модернизационных преобразований. ъ

При этом демографическая ситуация оставит желать лучшего.

Базовый вариант прогноза построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года, предусматривает активную демографическую политику, направленную на стимулирование рождаемости и снижение смертности.

Также базовый вариант предполагает высокую степень развития человеческого потенциала за счет перехода к экономике развития, стержнем которой является создание условий для комфортного проживания на территории, рост благосостояния граждан, благополучие и безопасность; ускорение темпов развития экономики за счет реализации имеющихся и потенциальных преимуществ, формирования благоприятного инвестиционного климата; поддержание устойчивой динамики промышленного роста, сохранение потенциала металлургического, химического, машиностроительного, агропромышленного, топливно-энергетического комплексов, формирование новых конкурентоспособных видов бизнеса в рамках региональных кластеров, моделей синхронного развития производства и непромышленных сегментов; опережающий рост технологичных и высокотехнологичных отраслей, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью; развитие импортозамещающих производств, а также организаций, связанных тесными отношениями технологической и функциональной взаимозависимости, нацеленных на производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью; улучшение инвестиционного климата; рост доли непроизводственных отраслей; сбалансированное и пропорциональное пространственное развитие, основанное на развитии новых центров притяжения населения и экономической деятельности, повышении качества инфраструктуры, использовании преимуществ пространственной интеграции с другими территориями России, транспортными коридорами и коммуникациями; создание институциональных условий благоприятного социально-экономического развития.