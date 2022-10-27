В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье

27.10.2022 [Общество]

В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области 27 октября.

Напомним, что проект по благоустройству центральной площади в селе Верховажье стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года в номинации «исторические поселения». 

– Концепцией проекта было предусмотрено вернуть историческое значение общественного пространства, подчеркнуть его многослойность, объединить жителей с разными интересами, создать условия для комфортного отдыха всех возрастных групп. Обновленная площадь станет центром притяжения, здесь каждый житель села найдет для себя что-то свое, – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что площадь Согласия объединит в себе пространство для проведения больших культурных мероприятий и ярмарок. Она будет сочетать в себе активный отдых для детей и размеренное времяпровождение для взрослого населения. 

– К территории примыкают объекты культурного наследия, которые отражают купеческую историю села. Архитектурные решения основаны на элементах деревянного зодчества Севера, они прослеживаются и в орнаментах на современной уличной мебели, мощении дорожек и площадей, – говорится в сообщении.

Работы на территории в 1,7 га начались в июне этого года. 

– За летне-осенний период на объекте выполнено благоустройство «Ломоносовского дворика», смонтированы фонтан и детская площадка с резиновым покрытием, организована смотровая площадка на спуске от Успенского храма к улице Пионерской. Сейчас продолжается мощение дорожек тротуарной плиткой, устанавливаются малые архитектурные формы, опоры освещения, производится посадка деревьев и кустарников. Подрядчик сообщил, что в ноябре работы по благоустройству общественного пространства будут завершены, – говорит начальник Департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

Тэги: благоустройство, Верховажье

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной
50-летнего экс-главу вологодского Ростелекома все-таки признали негодным к военной службе
Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин

Похожие новости

На Затоновском берегу в Вологде завершается монтаж деревянного настила

Строительные работы на объекте выполняет компания «ГОАРА». Подрядчик отстает от графика на две недели

972
0

Благоустраивающего Затоновский берег подрядчика ждет штраф в случае срыва сроков

Отставание от графика почти три недели

1158
0

Вологжан приглашают присоединиться к обсуждению потенциала использования берегов рек

Всех желающих приглашают присоединиться к обсуждению 2 сентября

951
0

85 млн рублей получит Великий Устюг на благоустройство исторической части города

Проект вошел в состав победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

1156
0

Два города Вологодской области выиграли федеральные гранты на благоустройство

Великий Устюг и Устюжна стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

1189
0

Ликвидировать кладбище домашних животных в парке Мира предложили жители Вологды

Также предлагалось построить детские площадки, пункты проката спортинвентаря и велодорожки

1510
0

Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади

Накануне прошло общественное обсуждение концепции развития площади Революции в Вологде

3320
0

Перспективы благоустройства парка Мира Вологды обсудят архитекторы с горожанами

Обсуждение пройдет 17 августа в Городском дворце культуры

1172
0

Обсуждения концепций развития площади Революции и парка Мира пройдут в Вологде 16 и 17 августа

Вологжанам, которые хотят принять участие в обсуждении очно, нужно пройти предварительную регистрацию

1452
0

Подрядчик, благоустраивающий Затоновский берег, сократил отставание от графика

Три недели назад отставание от графика по благоустройству Затоновского берега составляло 25 дней, сейчас - уменьшилось до 9 дней

1286
0

Жители села Устье-Кубенское обсудили, какой они хотят видеть набережную

Теперь архитекторам предстоит проработать эти пожелания и предложить единое виденье, на основе которого будет разрабатываться проект благоустройства набережной

1556
0

Жителей Вологды просят поучаствовать в опросе о благоустройстве Осановской рощи

В ближайшее время планируется презентация и обсуждение концепции дальнейшего развития парка

1027
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье
Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Череповце женщина и ребёнок пострадали в ДТП на улице Устюженской
Прокуратура организовала проверку в связи падением стрелы крана на строительной площадке в Череповце
В Никольском районе женщина и двое детей спаслись из пожара в деревянном доме
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1848
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

432
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

745
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика