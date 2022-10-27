В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области 27 октября.

Напомним, что проект по благоустройству центральной площади в селе Верховажье стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года в номинации «исторические поселения».

– Концепцией проекта было предусмотрено вернуть историческое значение общественного пространства, подчеркнуть его многослойность, объединить жителей с разными интересами, создать условия для комфортного отдыха всех возрастных групп. Обновленная площадь станет центром притяжения, здесь каждый житель села найдет для себя что-то свое, – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что площадь Согласия объединит в себе пространство для проведения больших культурных мероприятий и ярмарок. Она будет сочетать в себе активный отдых для детей и размеренное времяпровождение для взрослого населения.

– К территории примыкают объекты культурного наследия, которые отражают купеческую историю села. Архитектурные решения основаны на элементах деревянного зодчества Севера, они прослеживаются и в орнаментах на современной уличной мебели, мощении дорожек и площадей, – говорится в сообщении.

Работы на территории в 1,7 га начались в июне этого года.