Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области 27 октября.

– Сегодня около полуночи сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в поселке Шексна Вологодской области поступило сообщение, что в одно из зданий по улице Исполкомовская совершено проникновение, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Прибыв на место росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции обнаружили, что вскрыто окно одного из помещений на первом этаже. В этом помещении находится пункт приема гуманитарной помощи. Сюда местные жители приносили различные вещи и медикаменты для участников специальной военной операции.

По записям видеокамер удалось отследить, как двое неизвестных выбросили из окна пакеты с вещами и скрылись.

– Сумма похищенного термобелья, медикаментов, продуктов питания и бытовых вещей составила несколько десятков тысяч рублей, – говорится в пресс-релизе.

Похитителей, попавших на записи видеокамер, удалось задержать в том же микрорайоне. Злоумышленниками оказались ранее судимые 30-летний уроженец Иркутской области и 36-летний уроженец Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.