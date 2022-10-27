Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области

27.10.2022 [Происшествия]

Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области 27 октября.

– Сегодня около полуночи сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в поселке Шексна Вологодской области поступило сообщение, что в одно из зданий по улице Исполкомовская совершено проникновение, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области. 

Прибыв на место росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции обнаружили, что вскрыто окно одного из помещений на первом этаже. В этом помещении находится пункт приема гуманитарной помощи. Сюда местные жители приносили различные вещи и медикаменты для участников специальной военной операции.

По записям видеокамер удалось отследить, как двое неизвестных выбросили из окна пакеты с вещами и скрылись. 

– Сумма похищенного термобелья, медикаментов, продуктов питания и бытовых вещей составила несколько десятков тысяч рублей, – говорится в пресс-релизе.

Похитителей, попавших на записи видеокамер, удалось задержать в том же микрорайоне. Злоумышленниками оказались ранее судимые 30-летний уроженец Иркутской области и 36-летний уроженец Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: кража, гуманитарная помощь, специальная военная операция

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной
50-летнего экс-главу вологодского Ростелекома все-таки признали негодным к военной службе
Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин

Похожие новости

В Великоустюгском районе пьяный мужчина украл икону из чужого дома

Суд приговорил его к одному году и пяти месяцам колонии особого режима

503
0

Житель Воронежской области украл из вологодской библиотеки два ноутбука

Один ноутбук мужчина успел реализовать, второй у него изъяли полицейские

618
0

В Череповце мужчина украл из магазина имущества на 200 тысяч рублей

За кражу с незаконным проникновением в помещение суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно

883
0

В Сизьме Шекснинского района трое неизвестных пытались обворовать храм святителя Николая Чудотворца

Двоих преступников удалось задержать, третий — сбежал

2055
0

В Череповце женщина украла у пьяного собутыльника золотое кольцо и цепочку

Похищенное она сдала в ломбард. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за кражу

1025
0

В Череповце задержаны подозреваемые в краже денег у 86-летнего пенсионера

Женщины представились сотрудниками банка и выманили у мужчины 1,5 млн рублей

854
0

В Череповце две женщины украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей

Суд заключил подозреваемых под стражу

1953
0

Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке

За кражу с чужого банковского счёта суд приговорил его к году лишения свободы условно

3273
0

Жительница Великоустюгского района больше полугода воровала вещи из чужого сарая

Общая сумма ущерба составила 15 620 рублей. Суд приговорил её к году лишения свободы условно.

1333
0

Студентка в Череповце украла у своего преподавателя деньги, но та ее простила

Студентка для кражи денег воспользовалась мобильным телефоном учителя

1314
0

В Вологде две мошенницы украли у пенсионерки 700 тысяч рублей

Подозреваемых задержали

1248
0

В Вологде будут судить начальницу почтамта, укравшую почти миллион рублей

Используя свое служебное положение, женщина похитила на рабочем месте деньги, в том числе предназначенные для выплат пенсий и пособий

1257
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье
Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Череповце женщина и ребёнок пострадали в ДТП на улице Устюженской
Прокуратура организовала проверку в связи падением стрелы крана на строительной площадке в Череповце
В Никольском районе женщина и двое детей спаслись из пожара в деревянном доме
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1848
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

432
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

745
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика