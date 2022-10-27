Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области.

– Для сохранения региональных автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий принято решение ограничить движение большегрузов весом более восьми тонн, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Данная мера действует в 16 районах области: Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Кич-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Харовском, Череповецком и Шекснинском.

Напомним, это ежегодное мероприятие, которое проводится осенью и весной. В период переувлажнения грунтов снижается несущая способность конструктивных элементов трасс, они становятся более уязвимыми и больше подвержены разрушениям, в частности, от проезда тяжеловесного транспорта.

– В каждом районе области функционирует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Она принимает решение о введении ограничения по разрешенной максимальной массе транспортного средства. Контроль за его соблюдением осуществляет ОГИБДД района. Если же вы лично обнаружили нарушение – обратитесь по номеру «112». Вашу информацию направят в ОГИБДД района, где оно было зафиксировано, – обратился к вологжанам начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Также период осенних ограничений может беспрепятственно передвигаться транспорт, осевые нагрузки которого или общая масса которого не превышают установленные на это время допустимые значения.

