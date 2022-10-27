Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области

27.10.2022 [Общество]

Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области.

– Для сохранения региональных автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий принято решение ограничить движение большегрузов весом более восьми тонн, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Данная мера действует в 16 районах области: Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Кич-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Харовском, Череповецком и Шекснинском.

Напомним, это ежегодное мероприятие, которое проводится осенью и весной. В период переувлажнения грунтов снижается несущая способность конструктивных элементов трасс, они становятся более уязвимыми и больше подвержены разрушениям, в частности, от проезда тяжеловесного транспорта.

– В каждом районе области функционирует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Она принимает решение о введении ограничения по разрешенной максимальной массе транспортного средства. Контроль за его соблюдением осуществляет ОГИБДД района. Если же вы лично обнаружили нарушение – обратитесь по номеру «112». Вашу информацию направят в ОГИБДД района, где оно было зафиксировано, – обратился к вологжанам начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Также период осенних ограничений может беспрепятственно передвигаться транспорт, осевые нагрузки которого или общая масса которого не превышают установленные на это время допустимые значения.
 

Тэги: большегрузы, запрет

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной
50-летнего экс-главу вологодского Ростелекома все-таки признали негодным к военной службе
Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин

Похожие новости

Авария с участием нескольких грузовиков и автомобиля ДПС произошла под Грязовцем

Происшествие случилось сегодня на 416-м километре трассы М-8

2608
0

В Вологде до 8 мая запретили проезд для некоторых большегрузных машин

Ограничение касается машин, вес которых превышает 6 тонн на ось

1394
0

Проблему перемещения сельхозтехники по вологодским дорогам регионального значения решат в течение месяца

Вологодские парламентарии предложили в приказе Министерства транспорта РФ отдельным параграфом прописать порядок выдачи пропусков для сельхозтехники без паспорта ПТС

2184
0

В шести районах Вологодской области из-за дождей ограничено движение большегрузного транспорта

Это Нюксенский, Кичменгско-Городецкий, Верховажский, Великоустюгский, Усть-Кубинский и Череповецкий районы

1440
0

В Вологодской области продлили сроки ограничения движения для большегрузов

До 19 мая по дорогам регионального и местного значения фуры с осевой нагрузкой более шести тонн могут ездить только со спецразрешениями

4011
0

Два большегруза столкнулись на трассе в Сокольском районе

В аварии 39-летнему водителю «МАНа» оторвало ногу

10215
0

С 1 октября на дорогах Вологодской области будут взвешивать большегрузы

 Это пилотный проект Росавтодора

3550
3

Развалившийся из-за большегрузов мост через реку Вожегу отремонтировали

Его восстановление обошлось более чем в 300 тысяч рублей

3437
0

На ремонт моста к вологодской Баранихе потратили миллион рублей

 Путепровод в Сямженском районе обрушился из-за большегрузов в начале лета

2509
0

В Вологодской области ограничили движение большегрузов

С 11 апреля по 10 мая проезд по региональным дорогам машин, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн, возможен только по платным разрешениям

2160
0

В Вологде временно ограничат движение большегрузов

 Ограничение будет действовать с 11 апреля по 10 мая на всех улицах города за исключением Окружного шоссе

2227
1

Лесовоз и фура столкнулись на вологодской трассе

В ДТП погиб человек

3480
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
В ноябре планируется завершить работы по благоустройству площади Согласия в Верховажье
Похитителей гуманитарной помощи задержали в Вологодской области
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Череповце женщина и ребёнок пострадали в ДТП на улице Устюженской
Прокуратура организовала проверку в связи падением стрелы крана на строительной площадке в Череповце
В Никольском районе женщина и двое детей спаслись из пожара в деревянном доме
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1848
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

432
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

745
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика