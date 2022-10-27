Прокуратура организовала проверку в связи падением стрелы крана на строительной площадке в Череповце

Прокуратура Вологодской области организовала проверку по факту падения на одной из строительных площадок города Череповца стрелы строительного крана.

Проведение проверки поручено прокуратуре города Череповца.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце упал кран, пострадал один человек.