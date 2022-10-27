В Вологодской области откроют единственное предприятие по выращиванию атлантического лосося

27.10.2022 [Общество]

В Вологодской области готовится к открытию единственное предприятие по выращиванию атлантического лосося.

Не смотря на продолжение строительных и отделочных работ в целом на рыбоводческом комплексе до конца января 2023 года планируется ввести в эксплуатацию цех инкубации. Специалисты государственной ветеринарной службы провели эпизоотологическое обследование ООО «Аквапродукт», который расположился на территории Вологодского района, на предмет возможности ввоза первой партии инкубационной икры атлантического лосося.

По итогам мониторинга эксперты дали рекомендации по соответствию условий выращивания икры требованиям ветеринарного законодательства. Только после этого ветслужба согласует решение о начале производственного процесса.

«Наша главная задача — обеспечение высокого уровня ветеринарной безопасности. Очень важно, чтобы производитель соблюдал  установленные меры профилактики на всех участках производства рыбы. Одним из важных вопросов является карантинирование объектов аквакультуры при ввозе нового материала в целях недопущения вспышек инфекционных заболеваний на территории области», — отметил начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекций Вологодской области Александр Мойсов. 

Рыбная ферма ООО «Аквапродукт» — единственное предприятие в нашем регионе, которое будет заниматься выращиванием атлантического лосося в искусственно созданных условиях. Уникальность предприятия, в том числе и для мирового рыбоводства, заключается в использовании установок замкнутого водоснабжения (бетонных бассейнов под крышей с системой многократного использования и очистки артезианской воды), тогда как в общепринятой практике в основном используется способ выращивания лосося в садках приморских побережий.

«Данная технология уникальна еще и тем, что в основном в мире в установках замкнутого водоснабжения выращивают атлантического лосося весом максимум до 500 граммов, в планах вологодского предприятия — до 3-5 кг. Проектная мощность объекта составляет до 2,5 тысяч тонн лосося в год», — резюмировал заместитель Губернатора Михаил Глазков.

Завершение работ по строительству и введение в эксплуатацию рыбного комплекса запланировано в конце 2023 года.

Тэги: рыба, лосось

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