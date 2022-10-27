7 медалей завоевали череповчане на Межрегиональных соревнований по гиревому спорту памяти Андрея Нюнькина среди юношей и девушек 2005 и 2009 года рождения и моложе, которые прошли в Рыбинске 22–23 октября.



Город металлургов представляли гиревики «Спортивной школы № 3», которые привезли из Рыбинска 2 золотых и 5 бронзовых медалей.



Победителями соревнований стали Дмитрий Лебедев и Варвара Хмеленко.



Отметим что в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 7 регионов страны. За главный трофей турнира боролись гиревики от 7 до 17 лет.