В Вологде замеряют уровень освещенности улиц

Уровень освещенности улиц с новыми энергосберегающими светильниками замеряют в Вологде

Ранее 10 тысяч уличных светильников в Вологде заменили на энергосберегающие в рамках энергосервисного контракта. Они должны сделать улицы светлее в ночное врем и помогут снизить траты на электричество. Сейчас специалисты проводят проверку уровня освещенности на дорогах города по итогам проведенной работы.

«Замеряем участок от одной опоры до другой по специальной методике специальным прибором — люксметром. На проезжую часть нанесена специальная разметка, где с помощью люксметра мы проверим уровень освещенности. Данные об уровне освещенности в разных точках дороги потом будут сведены в среднее значение», — отметил руководитель монтажной службы компании «Световые технологии ЭСКО» Александр Толстобров.

Работы по замене светильников идут в рамках энергосервисного контракта, который был подписан с компанией «Световые технологии ЭСКО». К установке светодиодных фонарей в Вологде приступили 5 августа. Из 10212 светильников уже заменено 10000. Завершить монтаж фонарей подрядчик планирует до конца ноября.

После установки новых светильников специалисты проверяют уровень освещенности от них. Замеры уже провели на улицах Дальней, Возрождения, Щетинина, Преминина, Кольцевом переулке, Пошехонском шоссе и путепроводах, ряде магистральных улиц. На всех, по словам специалистов, освещение соответствует нормам.

«В энергосервисных контрактах участвуют многие города России, в рамках которого неэкономичные светильники меняются на современное светодиодное оборудование. Освещенность улиц после замены не страдает и полностью соответствует нормам. На части улиц, где появились светильники, специалисты уже сделали замеры. Например, на улицах Чехова, и Конева освещенность даже превышает нормативные значения, но при этом остается комфортной для водителей. Холодный свет диодов помогает участникам дорожного движения быть внимательными во время управления транспортом», — говорит и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Напомним, что энергосервисный контракт помогает экономить электроэнергию: новые светильники выгоднее более чем на 50%. При этом затраты на их установку взял на себя подрядчик. В дальнейшем за счет экономии все вложения компании окупятся.

2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения. Работа по данному направлению ведется в рамках стратегии «ЭкоВологда».