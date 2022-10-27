В Вологде замеряют уровень освещенности улиц

27.10.2022 [Общество]

Уровень освещенности улиц с новыми энергосберегающими светильниками замеряют в Вологде  

Ранее 10 тысяч уличных светильников в Вологде заменили на энергосберегающие в рамках энергосервисного контракта. Они должны сделать улицы светлее в ночное врем и помогут снизить траты на электричество. Сейчас специалисты проводят проверку уровня освещенности на дорогах города по итогам проведенной работы.

«Замеряем участок от одной опоры до другой по специальной методике специальным прибором — люксметром. На проезжую часть нанесена специальная разметка, где с помощью люксметра мы проверим уровень освещенности. Данные об уровне освещенности в разных точках дороги потом будут сведены в среднее значение», — отметил руководитель монтажной службы компании «Световые технологии ЭСКО» Александр Толстобров.

Работы по замене светильников идут в рамках энергосервисного контракта, который был подписан с компанией «Световые технологии ЭСКО». К установке светодиодных фонарей в Вологде приступили 5 августа. Из 10212 светильников уже заменено 10000. Завершить монтаж фонарей подрядчик планирует до конца ноября. 

После установки новых светильников специалисты проверяют уровень освещенности от них. Замеры уже провели на улицах Дальней, Возрождения, Щетинина, Преминина, Кольцевом переулке, Пошехонском шоссе и путепроводах, ряде магистральных улиц. На всех, по словам специалистов, освещение соответствует нормам. 

«В энергосервисных контрактах участвуют многие города России, в рамках которого неэкономичные светильники меняются на современное светодиодное оборудование. Освещенность улиц после замены не страдает и полностью соответствует нормам. На части улиц, где появились светильники, специалисты уже сделали замеры. Например, на улицах Чехова, и Конева освещенность даже превышает нормативные значения, но при этом остается комфортной для водителей. Холодный свет диодов помогает участникам дорожного движения быть внимательными во время управления транспортом», — говорит и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Напомним, что энергосервисный контракт помогает экономить электроэнергию: новые светильники выгоднее более чем на 50%. При этом затраты на их установку взял на себя подрядчик. В дальнейшем за счет экономии все вложения компании окупятся. 

2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения. Работа по данному направлению ведется в рамках стратегии «ЭкоВологда». 

 

Тэги: освещение, светильники
Фото администрация города Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
На заправке в Чагодощенском районе горел автомобиль «Тойота»
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной

Похожие новости

На 22 улицах Вологды в 2020 году обещают установить новые фонари

На 14 улицах старые светильники заменят на новые

3294
0

В 2020 году в Вологодской области 14 тысяч уличных светильников заменят на светодиодные

Кроме того, будет установлено полторы тысячи новых фонарей

1479
3

В поселке Огарково Вологодского района установили светодиодные уличные фонари

Светильники расположены вдоль трассы Вологда-Ростилово

1522
0

На Преминина в Вологде погасли фонари

 Выигравшая конкурс на освещение фирма не справляется со своими обязанностями

2989
3

На Окружном шоссе в Вологде из-за строительных работ ограничили движение

Одну из полос будут перекрывать ежедневно с 23 по 25 декабря с 9.30 до 16.00

2138
0

Глава Вологды пообещал, что все дворы будут подключены к освещению

Устанавливать фонари над подъездами за свои деньги жители не обязаны, но они могут это сделать, если хотят освещать двор дополнительно

4047
6

До конца октября вологодские дворы должны выйти из сумрака

Или окончательно остаться в темноте - решение принимают жильцы

4134
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде замеряют уровень освещенности улиц
В Вологде завершается первый этап благоустройства Затоновского берега
ФК «Череповец - СШОР Витязь» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо»
В Череповце рухнул строительный кран на улице Рыбинской
В России расширены возможности использования средств материнского капитала
Жительницу Череповца задержали по подозрению в убийстве 78-летнего отца
Жителя Чагодощенского района оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление соседки
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1829
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

367
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

700
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика