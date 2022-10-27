В Вологде завершается первый этап благоустройства Затоновского берега

Первый этап благоустройства Затоновского берега, которое идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», идет к завершению. На объекте побывал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, при формировании нового общественного пространства на берегу реки Вологды в микрорайоне Водники подрядчик в рамках 1-го этапа приводит в порядок береговую полосу, обустраивает площадки для отдыха, прогулочные дорожки и террасы, устанавливает на территории навесы с качелями, монтирует освещение и проводит озеленение.

«Монтаж деревянных настилов завершен, мы установили каркас перголы (навеса), провели озеленение. Сейчас доделываем брусчатку, еще нужно установить малые архитектурные формы, они уже привезены. Ну, и, конечно, необходимо провести завершающую уборку перед сдачей объекта. Думаю, все закончим через пару недель», — сказал директор компании «Гоара» Арутюн Казарян.

В целом работы выполнены на 75-80%. Отставание на две недели от сроков, предусмотренных в контракте, сохраняется, но при этом работа движется к завершению. Все оборудование и материалы, необходимые для финального этапа работ, на объект доставлены. Сдать работы в рамках 1-го этапа благоустройства Затоновского берега подрядчик планирует ориентировочно в середине ноября.

«В целом качество работ достойное, у технадзора замечаний нет. Благодаря федеральному проекту „Комфортная городская среда“ на наших глазах рождается новое, современное, комфортное и очень интересное пространство. Работы будем принимать вместе с общественниками, представителями ТОС, которые своей активностью вывели Затоновский берег в лидеры голосования и обеспечили тем самым его благоустройство», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

За ходом выполнения работ на объекте следят также представители прокуратуры и общественники. Авторский надзор выполняет проектировщик — Архитектурно-градостроительный центр, а архитектурный надзор — специалисты Лаборатории городской среды.

Напомним, Затоновский берег стал победителем голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В пользу этого объекта высказались более 7, 5 тысяч вологжан.

Для благоустройства в 2023 году в рамках этой программы народным голосованием выбран Парк Ветеранов.