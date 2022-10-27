ФК «Череповец — СШОР Витязь» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд III лиги.



В финале обыграв СК «Тверь». Всё в этом противостоянии решилось в первом матче две недели назад, когда череповчане дома обыграли своих соперников со счётом 7:2.



Накануне прошёл ответный матч, уже в Твери. «Желто-чёрные» открыли счёт в конце первого тайма. В начале второго хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперёд забив два мяча в течении шести минут. Ну, а окончательный счёт установил полузащитник «Череповца» Григорий Александров на 64-й минуте. 2:2 в мачте и 9:4 по сумме двух встреч. Череповчане к серебряным медалям Первенства МФФ «Золотое кольцо» добавляют ещё и победу в Кубке 3 лиги.