В России расширены возможности использования средств материнского капитала

26.10.2022 [Общество]

В России расширили возможности использования средств материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Теперь указанными средствами можно оплатить образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями. Отмечается, что такие предприниматели должны иметь государственную лицензию на образовательную деятельность. Раньше маткапитал можно было использовать только в том случае, если такие услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

«Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Таким образом, теперь средства материнского капитала можно потратить на: улучшение жилищных условий; образование детей (у юридических лиц и ИП); накопительную часть пенсии матери; покупку товаров и оплату услуг для детей-инвалидов; ежемесячную выплату на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2018 года. Также отмечается, что средства маткапитала можно использовать на несколько целей. Получить наличные деньги по сертификату по-прежнему нельзя.

Тэги: маткапитал

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
На заправке в Чагодощенском районе горел автомобиль «Тойота»
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной

Похожие новости

Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал

Лишенная родительских прав женщина распорядилась маткапиталом по своему усмотрению

374
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце рухнул строительный кран на улице Рыбинской
В России расширены возможности использования средств материнского капитала
Жительницу Череповца задержали по подозрению в убийстве 78-летнего отца
Жителя Чагодощенского района оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление соседки
В Череповце женщина ударила ножом мужчину, который её обидел
В Великоустюгском районе пьяный мужчина украл икону из чужого дома
Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1811
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

251
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

663
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика