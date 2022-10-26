В России расширены возможности использования средств материнского капитала

В России расширили возможности использования средств материнского капитала, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Теперь указанными средствами можно оплатить образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями. Отмечается, что такие предприниматели должны иметь государственную лицензию на образовательную деятельность. Раньше маткапитал можно было использовать только в том случае, если такие услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

«Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Таким образом, теперь средства материнского капитала можно потратить на: улучшение жилищных условий; образование детей (у юридических лиц и ИП); накопительную часть пенсии матери; покупку товаров и оплату услуг для детей-инвалидов; ежемесячную выплату на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2018 года. Также отмечается, что средства маткапитала можно использовать на несколько целей. Получить наличные деньги по сертификату по-прежнему нельзя.