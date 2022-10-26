Жителя Чагодощенского района оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление соседки

26.10.2022 [Общество]

В Чагодощенском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за оскорбление соседки.

Установлено, что конфликт между ним и потерпевшей длился несколько лет. Причиной очередной ссоры стали арбузные корки: ребёнок мужчины выбросил их на участок соседки.

«Женщина пригласила соседа к забору, указала на мусор и подала ему арбузные корки, которые тот забрал и извинился. Однако вечером того же дня сосед разместил на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ текст, содержащий нецензурную брань и оскорбительные выражения в адрес соседки», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Тэги: оскорбление, соцсеть, соседи, суд, штраф

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