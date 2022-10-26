В Череповце женщина ударила ножом мужчину, который её обидел

В Череповце суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что вечером 28 июля 2022 года женщина распивала спиртное в компании знакомых на кухне коммунальной квартиры дома на улице Металлургов. В ходе застолья она поссорилась с одним из присутствовавших мужчин и ударила его ножом.

«Подсудимая вину признала, пояснила, что потерпевший на протяжении вечера оскорблял ее и говорил, что у нее нет детей. Она больше не могла это терпеть, поэтому ударила его ножом. После убежала к соседке и вызвала „скорую помощь“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Её также обязали пройти курс лечения от алкоголизма.