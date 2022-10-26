В Великоустюгском районе пьяный мужчина украл икону из чужого дома

26.10.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

«В июне этого года нетрезвый устюжанин, подойдя к чужому дому, расположенному в д. Новое Село Великоустюгского района, разбил стекло и проник внутрь. Там он похитил принадлежащую хозяйке дома икону Святой мученицы Клавдии стоимостью 3000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и пояснил, что в тот день был пьян. Увидев заросший травой дом, он решил, что жилище заброшено и решился на кражу из-за сложного финансового положения. Он также сказал, что вернул икону и принёс потерпевшей извинения.

С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии особого режима.

Тэги: кража, проникновение в жилище, икона, суд, приговор

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