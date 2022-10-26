Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал

26.10.2022 [Общество]

Жительница Вологды попала под суд за незаконное использование материнского капитала. 

Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении вологжанки, которая обналичила маткапитал. За подобные мошеннические действия при получении иных социальных выплат в крупном размере грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что подсудимая, обратилась в пенсионный фонд за выплатой маткапитала, при этом она была лишена родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого у неё возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Указанное обращение гражданки удовлетворено с предоставлением её социальной выплаты в размере более чем четыреста тысяч рублей, которой она в отсутствие правовых оснований распорядилась по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления полностью признала, в содеянном раскаялась.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор, которым приговорил подсудимую к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

 

Тэги: маткапитал, мошенничество

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