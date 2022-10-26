Верещагинские дни проходят в Череповце

26.10.2022 [Культура]

Верещагинские дни проходят в Череповце с 25 по 27 октября. Это серия мероприятий, посвященных сохранению памяти о семье художника-баталиста Василия Верещагина и его брата создателя вологодского масла Николая Верещагина.

Верещагинские дни по традиции проводятся в Череповце с 1992 года в дни рождения братьев – с 25 по 27 октября.

Так, например, в этом году череду праздничных событий открыла церемония возложения цветов к памятнику Василию Верещагину. Затем 25 октября прошла Всероссийская научная конференция «Василий Верещагин: искусство и общество». Программу продолжили Малые Верещагинские чтения, на которых с научными докладами, посвященными братьям Верещагиным, выступили юные череповчане.

Сегодня, 26 октября в 14.30 в доме-музее Верещагиных состоится финал городского конкурса ораторского искусства «Размышления у картины Василия Верещагина», где череповецкие школьники представят свой взгляд на творчества знаменитого художника.

Вечером, в 18.30, в музее пройдет творческая встреча с искусствоведом Екатериной Громцевой.

Завтра, 27 октября, в 12.00 начнется встреча с историком, краеведом, почетным гражданином города Череповца Эльвирой Петровной Риммер.

Завершающим аккордом «Верещагинских дней» станет финал Всероссийской олимпиады по истории изобразительного искусства «Василий Васильевич Верещагин в мире искусства».
 

Тэги: Василий Верещагин, Николай Верещагин, вологодское масло

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