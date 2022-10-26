Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса

26.10.2022 [Экономика]

Теперь корпоративные клиенты банка могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», выбрать интересующее предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках «единого окна».

После заключения соглашения без посещения офиса банка клиентам будет доступна классическая линейка депозитов, а также депозиты по фиксированной или индивидуальной ставке. В соответствующем разделе интернет-банка можно просматривать заявки в режиме онлайн, контролировать статус их размещения и получать подтверждение об открытии.

«Мы традиционно предлагаем крупному бизнесу одни из самых привлекательных условий на рынке: широкую линейку с большим набором опций и выгодные ставки. Весь процесс размещения абсолютно прозрачен и удобен для наших клиентов, поэтому получать высокий доход от свободных средств стало проще», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: банки, банки. банкоматы

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